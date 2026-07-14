Юрист Кудряшова рассказала, можно ли разделить дачу при разводе

Когда дом нужно разделить экс‑супругами, вопросов всегда больше, чем ответов. Самый главный – можно ли поделить дом так, чтобы у каждого была своя обособленная часть, отдельный вход и свои коммуникации? «С 2025 года законодательство дополнительно ужесточило подход к разделу жилых и садовых домов: раздел таких объектов как самостоятельных частей не допускается, - рассказала aif.