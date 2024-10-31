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Царьград

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Врач-эндокринолог Калошина: сжигающий жир витамин содержится в тыкве

Врач-эндокринолог Калошина: сжигающий жир витамин содержится в тыкве

В тыкве содержится Витамин Т или L-карнитин, который ускоряет обмен веществ и сжигает жир.Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина перечислила полезные качества тыквы.

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