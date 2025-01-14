Школьники из Свиблова справились с заданиями интеллектуальных соревнований

Десятиклассники школы «Свиблово», представляющие городские проекты «Инженерный класс в московской школе» и «ИТ-класс в московской школе», приняли участие во втором этапе интеллектуального соревнования «Кибер-бой».
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