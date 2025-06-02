«Скачут как обезьяны»: как я с семьей едва не стал жертвой мигрантов в вагоне РЖД

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Но, в первую очередь, и мы сами!
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1 д.
Диана Мальгинова
Я как то спросила одного узбека, бороды носите, а усов нет? Ответил, есть мешают.
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22 час.
sss
потому что у нас неправильная власть. Не выбранная народом, а навязанная... Неправедная
Ответить
2 час.
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