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Русская весна

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Карлсон: Если бы у Киева было ядерное оружие, он бы его продал

Карлсон: Если бы у Киева было ядерное оружие, он бы его продал

Американский журналист Такер Карлсон убежден, что, если у Киева было бы ядерное оружие, он бы продал его недобросовестным сторонам.

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