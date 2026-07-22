Встречаюсь с мужчиной. Вместе не живём. Но уже проскальзывает просьбы: "А может, ты унитаз помоешь?"

Майя Majesty

"Постоянно давали задания: застелить папе постель, приготовить маме кофе, погладить папе рубашку."... Семейка извращенцев🤢 Вот поэтому и у бабаки вот такое отношение к существованию своему - "наука виктимология — о жертвах преступлений. Наверное, я тоже жертва."с И никогда она не прервет свой "заколдованный круг", потому что , сначала "нет" истеричное, а потом у нее "Да,но"... и в итоге сравнение глобальное с унитазом. Вопрос остается открытым... А кто пользуется унитазом чаще?!Мда... Анамнез: Лечиться, лечиться и еще раз лечиться до изнеможения.😱😯😨