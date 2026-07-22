ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Встречаюсь с мужчиной. Вместе не живём. Но уже проскальзывает просьбы: "А может, ты унитаз помоешь?"

Встречаюсь с мужчиной. Вместе не живём. Но уже проскальзывает просьбы: "А может, ты унитаз помоешь?"

Здравствуйте, Морена! Интересует ваше мнение о таких женщинах, как я. Мне скоро 36 лет, два раза была замужем, но так и не научилась угождать мужу.

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Комментарии
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Майя Majesty
&quot;Постоянно давали задания: застелить папе постель, приготовить маме кофе, погладить папе рубашку.&quot;... Семейка извращенцев🤢 Вот поэтому и у бабаки вот такое отношение к существованию своему - &quot;наука виктимология — о жертвах преступлений. Наверное, я тоже жертва.&quot;с И  никогда она не прервет свой &quot;заколдованный круг&quot;, потому что , сначала &quot;нет&quot; истеричное, а потом у нее &quot;Да,но&quot;... и в итоге сравнение глобальное с унитазом. Вопрос остается открытым... А кто пользуется унитазом чаще?!Мда... Анамнез: Лечиться, лечиться и еще раз лечиться до изнеможения.😱😯😨
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1 м.