Аэропорт Ухты закрыт, школьники в укрытиях: в Коми отражают атаку БПЛА

Утром 9 октября в Республике Коми объявили режим «Беспилотная опасность». В Ухте проводят работы по уничтожению беспилотников, аэропорт временно закрыли, а школьников оставили в укрытиях до отмены режима.
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