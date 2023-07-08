Украина остается с пустой трубой

В Владимир Да, уж.. Не зъим, так понадкусываю...... Хохлы есть хохлы и в этом их сущность!

вова клондайк веденеев браво хохлы верной дорогой идете товарищи Надо вообще все им разбомбить все что построено в советское время и тем самым помочь им в десоветизации