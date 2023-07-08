Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, Россия введет санкции против «Нафтогаза» в случае дальнейших недобросовестных действий со стороны украинской компании.
Украина остается с пустой трубой
Комментарии
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В
Владимир
Да, уж.. Не зъим, так понадкусываю...... Хохлы есть хохлы и в этом их сущность!
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16 час.
вова клондайк веденеев
браво хохлы верной дорогой идете товарищи Надо вообще все им разбомбить все что построено в советское время и тем самым помочь им в десоветизации
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15 час.
Валерий Глинчиков
Кому Вы там газ поставляете,господа хорошие!
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15 час.
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