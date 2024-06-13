Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу, записав в "Телеграме" провокационное видео.
"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ
Комментарии
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нн
наталья никифорова
А если эта матерщинница станет чиновницей будет еще страшнее. Медсестру запросто уволят, если народ начнет возмущаться, а чиновница будет непотопляемая, станет воровать и посылать больных на кладбище, чтобы не не мешали жить спокойно и набивать карманы. Еще возмущает повальный мат среди молодежи. Если за это не начать сурово наказывать, то добром это не кончится....
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8 час.
Людмила Лиханова
Америка-страна, созданная беглыми каторжниками и преступниками всех мастей с генами передавшая ненависть и зависть ко всем . А приехавшие тут же опылялись и продолжали эту линию. Так что с ними нам не по пути.
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6 час.
Ингерман Ланская
нееее, неистребимая совдеповщина
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3 час.
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