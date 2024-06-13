"ЗА 42 СЕКУНДЫ СДАЛА ВСЕХ": ЧИНОВНИЦУ МИНЗДРАВА ПРИЖАЛИ ЗА БОЛТОВНЮ ДОЧЕРИ

нн

наталья никифорова

А если эта матерщинница станет чиновницей будет еще страшнее. Медсестру запросто уволят, если народ начнет возмущаться, а чиновница будет непотопляемая, станет воровать и посылать больных на кладбище, чтобы не не мешали жить спокойно и набивать карманы. Еще возмущает повальный мат среди молодежи. Если за это не начать сурово наказывать, то добром это не кончится....