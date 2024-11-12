В городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, слышны выстрелы. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сбить дроны над густонаселенными кварталами, а не за пределами города, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.