Тихонов рассказал, как спас Бьорндалена от медведя на Камчатке: «Я делаю выстрел, попадаю в лопатку – и зверь рухнул. Это не биатлон, когда палишь по бумаге или установке»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как во время охоты на Камчатке спас от медведя восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле Эйнара Бьорндалена.