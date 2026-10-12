Тихонов рассказал, как спас Бьорндалена от медведя на Камчатке: «Я делаю выстрел, попадаю в лопатку – и зверь рухнул. Это не биатлон, когда палишь по бумаге или установке»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал, как во время охоты на Камчатке спас от медведя восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле Эйнара Бьорндалена.
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