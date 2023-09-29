Вице-президент АСА о бое Багов – Резников: «Это один из самых громких боев в лиге на данный момент»

Бой в легком весе между россиянином Али Баговым и казахстанцем Артемом Резниковым пройдет в декабре на итоговом турнире АСА, а станет ли эта встреча частью Гран‑при зависит от турнира лиги в Грозном, сообщил «Матч ТВ» вице‑президент АСА Асланбек Бадаев: «Бой Резникова и Багова, думаю, пройдет на итоговом (в этом году) турнире АСА в декабре.