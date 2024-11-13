В Петербурге нечестный работодатель предстанет перед судом

За невыплаты заработной платы сотрудникам В Петербурге прокуратура через суд помогла получить бывшим работникам строительной компании «Рантек-С» задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 600 тысяч рублей.
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