Русская весна
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Русская весна

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Армия России наступает в ДНР и Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России наступает в ДНР и Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила н. п. Стенки и Веровка, наступая в ДНР и Харьковской области. Развивая наступление к Краматорску и Славянску, подразделения группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Стенки.

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