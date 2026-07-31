Армия России наступает в ДНР и Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Армия России освободила н. п. Стенки и Веровка, наступая в ДНР и Харьковской области. Развивая наступление к Краматорску и Славянску, подразделения группировки войск «Юг» освободили населённый пункт Стенки.
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