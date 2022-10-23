Крымская газета

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Стрессу наперевес: что такое посттравматическое расстройство

Стрессу наперевес: что такое посттравматическое расстройство

Что такое посттравматическое стрессовое расстройство, узнавала «Крымская газета». НЕТЕЛЕСНАЯ ТРАВМА Современная жизнь переполнена многочисленными и порой непредсказуемыми социально-экономическими событиями разной степени значимости и выраженности.

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