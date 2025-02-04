Недавно под одной из своих публикаций я увидел комментарий клиента одного известного банка, который был недоволен тем, что банк «самовольно» активировал кредитную карту, хотя читатель даже не вскрывал конверт с… Читать статью: Может ли банк брать плату за неактивированную карту, и зачем нужна активация карты.
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