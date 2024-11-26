Беглов: На дискуссионных площадках форума «Российский промышленник» будут определяться направления развития отечественной индустрии

Мероприятие продлится до 28 ноября Губернатор Александр Беглов направил приветствие участникам и организаторам XVIII Международного форума-выставки «Российский промышленник», который стартует сегодня, 26 ноября, в Петербурге и будет проходить до 28 ноября.
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