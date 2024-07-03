У нас один общий язык - русский

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Мухамед Мисходжев на аллее Боевой славы в Черкесске  Вчера 769 прочитали Уроженец аула Кубина Мухамед Мисходжев приехал на побывку домой С участником специальной военной операции Мухамедом Мисходжевым мы встретились на аллее Боевой славы в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

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