У нас один общий язык - русский

Мухамед Мисходжев на аллее Боевой славы в Черкесске Вчера 769 прочитали Уроженец аула Кубина Мухамед Мисходжев приехал на побывку домой С участником специальной военной операции Мухамедом Мисходжевым мы встретились на аллее Боевой славы в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».