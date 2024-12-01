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КХЛ. «Авангард» примет «Северсталь», ЦСКА сыграет с «Барысом», «Динамо» Москва в гостях у «Куньлуня»

КХЛ. «Авангард» примет «Северсталь», ЦСКА сыграет с «Барысом», «Динамо» Москва в гостях у «Куньлуня»

Фонбет Чемпионат КХЛ Авангард – Северсталь Дата проведения 1 декабря, 14.00, «G-Drive Арена» Онлайн матча Видео ЦСКА – Барыс Дата проведения 1 декабря, 17.

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