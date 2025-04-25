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Царьград

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Выставка "Победа в лицах": Осетия чествует героев Великой Отечественной войны

Выставка "Победа в лицах": Осетия чествует героев Великой Отечественной войны

В Южной Осетии пройдет выставка "Победа в лицах", посвященная 80-летию Великой Победы. В экспозиции будут представлены портреты выдающихся осетинских героев, а также работы молодых художников и детские рисунки.

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