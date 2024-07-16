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Борис Джонсон выложил фото с Трампом

Борис Джонсон выложил фото с Трампом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон в соцсети Х выложил фото с бывшим главой США Дональдом Трампом. Политик не уточнил, где проходила встреча, однако известно, что республиканец находится на съезде республиканцев в Милуоки.

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