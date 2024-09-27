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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Запад решил отдать России земли, которые отжали у нее при случае»: эксперт

Глава киевского режима хочет, чтобы теперь НАТО вместо ВСУ начали боевые действия против России. Именно по этой причине лидер Украины Владимир Зеленский пытается убедить администрацию президента США Джо Байдена поддержать его «план победы» над Россией.

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