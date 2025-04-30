NEJM: модифицированные стволовые клетки избавили детей от иммунного расстройства

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли вылечить девять детей в возрасте от пяти месяцев до девяти лет с тяжелым врожденным иммунным расстройством (LAD-I) с помощью экспериментальной генной терапии.
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