В Курской области российские военные теснят боевиков ВСУ, вторгшихся в приграничные районы. Воздушное пространство над позициями наших войск в круглосуточном режиме контролируют расчеты ЗРПК "Панцирь-С1".
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