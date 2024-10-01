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В Курской области российские военные теснят боевиков ВСУ

В Курской области российские военные теснят боевиков ВСУ

В Курской области российские военные теснят боевиков ВСУ, вторгшихся в приграничные районы. Воздушное пространство над позициями наших войск в круглосуточном режиме контролируют расчеты ЗРПК "Панцирь-С1".

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