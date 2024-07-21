CNN: Зеленский намекнул на переговоры из-за проблем ВСУ и неопределенности в США

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, допустил возможность переговоров с Россией из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США, сообщает 20 июля телеканал CNN со ссылкой на бывшего посла США в Киеве Джона Хербста.