Стало известно, как умирал Добрынин: “Жили только глаза”

Надежда Белугина

Сколько радостных моментов принёс композитор и певец Вячеслав Добрынин в каждую Российскую семью! не было тех, кто бы не признавал его всенародно любимое творчество. Столько песен и нет повторений мелодий, они с первого прослушивания вливаются в душу и остаются там. любую песню помнят и продолжают, как только зазвучит мелодия. Удивительная простота талантливого композитора и артиста притягивала к нему людей разного статуса. Никаких амбиций, чванства, особых условий Вячеслав никогда не предъявлял и не проявлял. А ведь мог, как менее талантливые набивать себе цену.... Значит, не мог - другая душа, другая её наполненность. Светлая память тебе, великий человек от искусства и добросердечия. Помним. поём и будем петь замечательные песни.