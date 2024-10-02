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Стало известно, как умирал Добрынин: “Жили только глаза”

Стало известно, как умирал Добрынин: “Жили только глаза”

Близкие люди поделились подробностями о последних днях жизни Вячеслава Добрынина. Он ушел из жизни в больнице.

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Надежда Белугина
Сколько радостных моментов принёс композитор и певец Вячеслав Добрынин в каждую Российскую семью! не было тех, кто бы не признавал его всенародно любимое творчество. Столько песен и нет повторений мелодий, они с первого прослушивания вливаются в душу и остаются там. любую песню помнят и продолжают, как только зазвучит мелодия. Удивительная простота талантливого композитора и артиста притягивала к нему людей разного статуса. Никаких амбиций, чванства, особых условий Вячеслав никогда не предъявлял и не проявлял. А ведь мог, как менее талантливые набивать себе цену.... Значит, не мог - другая душа, другая её наполненность. Светлая память тебе, великий человек от искусства и добросердечия. Помним. поём и будем петь замечательные песни.
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