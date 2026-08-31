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"Войны, жара, катаклизмы". Грозит ли миру большой голод и коснется ли он России

"Войны, жара, катаклизмы". Грозит ли миру большой голод и коснется ли он России

Нарушение логистики, природные аномалии и геополитика могут увеличить количество недоедающих на десятки миллионов человек Геополитические потрясения, климатические невзгоды и военные конфликты грозят усугубить проблему мирового голода, которая, в свою очередь, может стать причиной нового витка напряженности, считают наблюдатели.

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