"Войны, жара, катаклизмы". Грозит ли миру большой голод и коснется ли он России

Нарушение логистики, природные аномалии и геополитика могут увеличить количество недоедающих на десятки миллионов человек Геополитические потрясения, климатические невзгоды и военные конфликты грозят усугубить проблему мирового голода, которая, в свою очередь, может стать причиной нового витка напряженности, считают наблюдатели.