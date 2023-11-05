Mash: ВСУ пытались беспилотниками ударить по составу с нефтепродуктами в Джанкое

Украинская армия предприняла попытку подорвать беспилотными летательными аппаратами железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое, передает Telegram-канал Mash.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии