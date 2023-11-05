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Mash: ВСУ пытались беспилотниками ударить по составу с нефтепродуктами в Джанкое

Mash: ВСУ пытались беспилотниками ударить по составу с нефтепродуктами в Джанкое

Украинская армия предприняла попытку подорвать беспилотными летательными аппаратами железнодорожный состав с нефтепродуктами у нефтеперерабатывающего завода в крымском Джанкое, передает Telegram-канал Mash.

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