В Геленджике стартовал фестиваль «Маяк-2024»

В Геленджике стартовал кинофестиваль «Маяк-2024», посвященный актуальному российскому кино. Открывающим фильмом стала картина «Анора» Шона Бейкера, в которой одну из ролей исполнила ведущая церемонии Дарья Екамасова, сообщает «Культуромания».
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