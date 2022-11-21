Ориентированный на голливудский сценарий со счастливым концом Киев может остаться без него в реальности, считает профессор истории в Католическом университете Америки и бывший сотрудник отдела планирования политики Госдепартамента США Майкл Киммедж.
Ориентированный на голливудский сценарий со счастливым концом Киев может остаться без него в реальности, считает профессор истории в Католическом университете Америки и бывший сотрудник отдела планирования политики Госдепартамента США Майкл Киммедж.
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