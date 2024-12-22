Спасите женщину: для кризисных центров подготовят методику работы

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства готовит для регионов методические рекомендации по работе кризисных центров для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщила депутат Татьяна Буцкая «Известиям».
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