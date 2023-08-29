В Чечне разработали нормы проведения свадеб «без излишеств» по поручению Кадырова

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПодписатьсяВ Чечне разработали нормы проведения свадеб «без излишеств» по поручению Кадырова Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииИЗРАЭЛЬХЭНДСне хрен нищету плодитьОтветить19 час.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСв РФ церьковь отделена от государства!!??? ты с дуба рухнул дядяОтветить19 час.ВБВасилий БлохинТы откуда,если этого не знаешь.Ответить17 час.
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