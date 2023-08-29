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В Чечне разработали нормы проведения свадеб «без излишеств» по поручению Кадырова

В Чечне разработали нормы проведения свадеб «без излишеств» по поручению Кадырова

Духовное управление мусульман Чечни утвердило «Обязательные нормы при проведении свадебных торжеств» для региона.

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Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
не хрен нищету плодить
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19 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
в РФ церьковь отделена от государства!!??? ты с дуба рухнул дядя
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19 час.
ВБ
Василий Блохин
Ты откуда,если этого не знаешь.
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17 час.

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