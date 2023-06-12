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МАГАТЭ: Запорожская АЭС продолжает брать воду из Каховского водохранилища

МАГАТЭ: Запорожская АЭС продолжает брать воду из Каховского водохранилища

Набираемая в акватории Каховского водохранилища вода не прекращает наполнять резервуары ЗАЭС. Происшествие не оказало влияния на процесс снижения температуры реакторов.

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