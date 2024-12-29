Назван возраст затонувших в Керченском проливе танкеров

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Самому молодому танкеру типа "Волгонефть", к которому относятся суда, затонувшие ранее в декабре в Керченском проливе, - 45 лет, а самому старому - 59 лет, то есть все они были построены еще во времена СССР, следует из данных регистра "Российского классификационного общества", с которыми ознакомилось РИА Новости.