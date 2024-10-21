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Симоньян объяснила, почему армия России до сих пор не бомбит Верховную раду

Симоньян объяснила, почему армия России до сих пор не бомбит Верховную раду

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказала свое мнение о том, почему РФ не наносит удары по Верховной раде.

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