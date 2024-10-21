Симоньян объяснила, почему армия России до сих пор не бомбит Верховную раду

МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» высказала свое мнение о том, почему РФ не наносит удары по Верховной раде.