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В 20 лет — рекорд в «Лужниках», слухи о миллиарде и роман с Пересильд

В 20 лет — рекорд в «Лужниках», слухи о миллиарде и роман с Пересильд

Ваня Дмитриенко в 20 лет собрал полный стадион в «Лужниках», и вокруг его имени почти сразу выстроился целый список поводов для разговоров: гонорары, которые СМИ оценивали почти в миллиард рублей, шутка про «пенсионный фонд», обернувшаяся спором, и роман с Аней Пересильд.

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