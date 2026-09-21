В 20 лет — рекорд в «Лужниках», слухи о миллиарде и роман с Пересильд

Ваня Дмитриенко в 20 лет собрал полный стадион в «Лужниках», и вокруг его имени почти сразу выстроился целый список поводов для разговоров: гонорары, которые СМИ оценивали почти в миллиард рублей, шутка про «пенсионный фонд», обернувшаяся спором, и роман с Аней Пересильд.