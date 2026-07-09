Умные камеры нашли убийцу 5-летней девочки в ТРЦ Новосибирска

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Новосибирской области установили местонахождение пропавшей жительницы Ачинска, которая разыскивалась по подозрению в убийстве своей малолетней дочери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии