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Вечерний Новосибирск

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Умные камеры нашли убийцу 5-летней девочки в ТРЦ Новосибирска

Умные камеры нашли убийцу 5-летней девочки в ТРЦ Новосибирска

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с коллегами из Новосибирской области установили местонахождение пропавшей жительницы Ачинска, которая разыскивалась по подозрению в убийстве своей малолетней дочери.

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