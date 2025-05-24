ШЁПОТ КРЕМЛЯ Здравствуйте, иногда читаю комментарии, где люди требуют от Путина более решительных действий в отношении Запада и непосредственно самой Украины.
Причина сдержанности Путина
Комментарии
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Поль Меерсон
Про Николая II не скажу, а про Сталина врать-то хватит! Он медлил не потому, что в войну не верил, время нужно было, чтобы за Уралом площадки под заводы подготовить. При эвакуации станки не на землю сваливали, а ставили на уже подготовленные фундаменты, и подключали к уже имеющимся коммуникациям!
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Соловьев считает, что были.
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52 мин.
Т
Тульнов
Частичная мобилизация послужила на прочность. Слабые духом скрылись в зарубежье!
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27 мин.
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