Причина сдержанности Путина

Поль Меерсон

Про Николая II не скажу, а про Сталина врать-то хватит! Он медлил не потому, что в войну не верил, время нужно было, чтобы за Уралом площадки под заводы подготовить. При эвакуации станки не на землю сваливали, а ставили на уже подготовленные фундаменты, и подключали к уже имеющимся коммуникациям!