Четыре человека погибли и 18 пострадали при обстрелах Белгородской области

Глава региона также ответил на критику насчет отсутствия помощи после ударовНакануне, 25 мая, в результате украинских ударов по территории Белгородской области погибли четыре человека, еще 18 пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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