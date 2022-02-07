Кино: Кто заставил остепениться экранного сердцееда, внука великого режиссёра Сергея Бондарчука Константина Крюкова

7 февраля исполняется 37 лет актеру Константину Крюкову. Поначалу о нем упоминали лишь как о наследнике знаменитой династии, внуке Сергея Бондарчука, племяннике Федора Бондарчука.
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