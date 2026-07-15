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Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить судьбу Наполеона

Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить судьбу Наполеона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала участникам «коалиции желающих», собравшейся 13 июля в Париже, вспомнить уроки истории и перестать рассчитывать на стратегическое поражение России.

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