Захарова посоветовала «коалиции желающих» вспомнить судьбу Наполеона

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала участникам «коалиции желающих», собравшейся 13 июля в Париже, вспомнить уроки истории и перестать рассчитывать на стратегическое поражение России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии