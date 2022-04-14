Царьград

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Под Новосибирском появятся двухуровневая развязка и переход через трассу

Под Новосибирском появятся двухуровневая развязка и переход через трассу

Под Новосибирском, у села Раздольное, появится двухуровневая развязка, пешеходный мост и путепровод. Как рассказали в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог, объекты на Ленинск-Кузнецкой трассе будут сданы только к 2026 году.

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