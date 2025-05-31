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Завершилась Всероссийская летняя спартакиада по спорту среди слепых

Завершилась Всероссийская летняя спартакиада по спорту среди слепых

Девизом Всероссийской летней спартакиады по спорту слепых — 2025 выбрана уже ставшая крылатой фраза, сказанная президентом Международного олимпийского комитета Пьером де Кубертеном: «О спорт! Ты — мир!», поскольку именно спорт дает возможность незрячему человеку реализовать себя как личность.

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