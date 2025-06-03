Доктор объяснила, кому противопоказано ездить на велосипеде

Такие вид спорта может спровоцировать приступ стенокардии Велоспорт хороший способ поддержки здоровья, но он противопоказан при ишемической болезни сердца, сказала РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.