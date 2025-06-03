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Петербургский дневник

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Доктор объяснила, кому противопоказано ездить на велосипеде

Доктор объяснила, кому противопоказано ездить на велосипеде

Такие вид спорта может спровоцировать приступ стенокардии Велоспорт хороший способ поддержки здоровья, но он противопоказан при ишемической болезни сердца, сказала РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

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