Доктор объяснила, кому противопоказано ездить на велосипеде

Такие вид спорта может спровоцировать приступ стенокардии Велоспорт хороший способ поддержки здоровья, но он противопоказан при ишемической болезни сердца, сказала РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
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