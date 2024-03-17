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Стивен Эй Смит о матче «Лейкерс» – «Голден Стэйт»: «Я увидел, что «Лейкерс» до сих пор не могут играть в защите»

«Я увидел, как Клэй Томпсон напомнил нам всем, на что он способен, и это меняет дело для «Голден Стэйт».

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