Единственный в Карелии кризисный центр под угрозой закрытия

Людмила Набиренкова: «Тогда можно будет считать, что чиновники добились своего» Текст и фото: Антонина Кябелева В Петрозаводске на улице Крылова, 6 в обшарпанном доме с «полуобнаженной» кирпичной кладкой есть неприметная дверь с вывеской благотворительного фонда «Мама-Дом».