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Дубль Томпсона помог «Оренбургу» разгромить «Динамо» Мх и добыть вторую победу в РПЛ

Дубль Томпсона помог «Оренбургу» разгромить «Динамо» Мх и добыть вторую победу в РПЛ

«Оренбург» победил «Динамо» Мх в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча на стадионе «Газовик» в Оренбурге завершилась со счётом 4:0.

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