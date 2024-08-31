Уроки несчастья: перед гибелью Фарион резко критиковала США Global Look Press/Keystone Press Agency/Anastasiia Smolienko Ирина Фарион, застреленная в июле этого года, скандально известна своими русофобскими выступлениями, и она запомнилась многим именно в амплуа ненавистницы всего русского, дошедшей до полного абсурда.