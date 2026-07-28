НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Питрәч районында яңа туган бала өчен 15 мең сум түләү кертелде

Питрәч районында яңа туган бала өчен 15 мең сум түләү кертелде

Яшь гаиләләргә ярдәм итүнең яңа чарасын Татарстанның Питрәч районында керттеләр. Хәзер хатын-кызлар бала туганда 15 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак, дип хәбәр иттеләр район администрациясе каналында Макста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии