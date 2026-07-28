Питрәч районында яңа туган бала өчен 15 мең сум түләү кертелде

Яшь гаиләләргә ярдәм итүнең яңа чарасын Татарстанның Питрәч районында керттеләр. Хәзер хатын-кызлар бала туганда 15 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак, дип хәбәр иттеләр район администрациясе каналында Макста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии