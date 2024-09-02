Steak Lovers
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Steak Lovers

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Лучший лечо без масла и уксуса: простой рецепт, но заготовка уходит зимой быстрее любых консерваций

Лучший лечо без масла и уксуса: простой рецепт, но заготовка уходит зимой быстрее любых консерваций

Когда-то давно именно так придумали запасать лечо на зиму в небольших кавказских селениях. И сегодня этот способ предпочитают опытные кулинары, без привычного многим уксуса и масла в рецепте лечо получается намного нежнее обычного.

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